В Челябинске маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Челябинске маршрутка сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в Тракторозаводском районе. Девочка переходила улицу Бажова по «зебре» возле корпуса естественно-технологического факультета педуниверситета, однако водитель маршрутного ПАЗа, следовавшего по маршруту №72, не пропустил девочку и сбил ее. Реьбенка госпитализировали.

Местные жители сообщают, что это не первый случай на данном переходе: «Давно уже просили поставить на этом пешеходнике светофор (хотя бы с кнопкой), – пишет в соцсетях один из горожан. – Сколько еще человек там должны сбить? А ведь, это не первый случай, и был с летальным исходом. Не перехожу дорогу по этому пешеходнику, лучше до светофора дойти, потому что летают там постоянно, и плевать им на знаки и на пешеходник. Один остановится, а второй летит».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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