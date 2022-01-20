В Челябинске тротуары чистят только перед мэрией (ФОТО)

В Челябинске резко выросло число жалоб на некачественную уборку снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращения поступают из всех районов города. А главу Центрального района даже потребовали привлечь к ответственности вместе с подрядчиками, которые не справляются с уборкой снега и очисткой территории от наледи.

Между тем, горожане обратили внимание на то, что у администрации города проблем с уборкой нет: территория перед зданием мэрии буквально вылизана, в то время как за углом – нечищено и скользко.

«Сразу 3 дворника чистят тротуар возле входа в администрацию города Челябинска. За это можно похвалить дворников: очень хорошо чистят данный участок тротуара – в любой день там чистый тротуар.

Сотрудники администрации города могут спокойно выйти из здания, пройти по чистому тротуару, сесть в теплую машину с личным водителем и уехать по своим делам, – пишет telegram-канал «Изнанка Челябинска». – Ну, а мы пойдем дальше и зайдем за угол здания, где сразу можно увидеть границу, после которой полномочия дворников администрации города кончаются и начинается настоящий Челябинск».

Корреспондент РИА «Новый День» убедился: авторы канала ни капли не преувеличивают.

Челябинск, Евгений Полак

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