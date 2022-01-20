В Челябинске сотрудник банка слил данные сотни клиентов учреждения

В Челябинской области бывший сотрудник кредитной организации подозревается в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении бывшего банковского сотрудника возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов мужчина, являясь сотрудником операционного офиса одного из банков, через сослуживца скопировал данные более 100 клиентов кредитного учреждения. Эти сведения он передал заинтересованному лицу через мессенджер, получив за свои услуги не менее 300 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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