Экс-губернатор Челябинской области проиграл ФАС судебный процесс о сговоре на торгах по дорожным контрактам

Кассационный суд отменил оправдательный приговор арбитража по делу об участии бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре при заключении многомиллиардного контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», защита экс-главы Южного Урала Бориса Дубровского не смогла убедить кассационный суд в непричастности своего клиента к сговору при торгах на право выполнения работ по ремонту дорог в Челябинской области.

Напомним, в марте 2019 года ФАС России признала Бориса Дубровского, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компанию «Южуралмост» участниками сговора на торгах по ремонту дорог на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Через год Челябинское УФАС издало постановление о прекращении административного дела в отношении экс-губернатора в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. При этом в описательно-мотивировочной части решения сохранились выводы о виновности экс-чиновника в административном правонарушении. Дубровский потребовал исключить эти выводы из документа, так как на их основании могло быть возбуждено уголовное дело.

В июне 2020 года Центральный районный суд Челябинска встал на сторону Дубровского. В июле этот вердикт подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

УФАС подало кассацию. В ноябре 2020 года Арбитражный суд Московского округа постановил отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (арбитражный суд Москвы).

Весной 2021 года суд снова оправдал экс-губернатора. Но и это постановление оспорила антимонопольная служба. В августе прошлого года апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор. Тогда Дубровский подал кассацию на это решение.

Вчера, 19 января, Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев жалобу экс-губернатора, вновь принял решение об отмене реабилитировавшего бывшего чиновника приговора, подтвердив таким образом его причастность к картельному сговору.

Это решение можно будет обжаловать только в Верховном суде РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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