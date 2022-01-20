На Южный Урал возвращаются 30-градусные морозы

В Челябинскую область возвращаются морозы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня ночью температура воздуха в большинстве районах региона опустится до минус 27 градусов, а в низинах – до минус 33.
Ночи на субботу и воскресенье тоже будут морозными: до минус 32.
В Челябинске грядущая ночь будет еще сравнительно теплой – температура опустится не ниже минус 22, а две последующие будут холоднее – до минус 27.
Челябинск, Павел Зварзин
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