Почти треть южноуральских чиновников отправят по домам

Власти Челябинской области переведут на дистант 30% чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 24 января, сотрудники правительства Челябинской области, местных администраций, а также государственных и муниципальных учреждений частично перейдут на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава Южного Урала Алексей Текслер.

«Действительно, «омикрон» к нам пришел – это уже доказанный факт, – заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24». – За последний день у нас выявлено 353 случая коронавирусной инфекции. Два дня до этого более 250 случаев. То есть 40% за два дня рост. Госпитализация пока растет незначительно, но расслабляться не стоит».

Пока власти не планируют вводить дополнительные ограничительные меры, отметил глава региона. Единственным исключением станет частичный перевод работы учреждений на дистант: с понедельника из дома начнут работать 30% чиновников и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Также перевести часть работников на «удаленку» рекомендовано предприятиям региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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