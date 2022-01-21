На Таганае заметили предвестника весны

На Таганай вернулись вьюрки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», у одной из таганайских кормушек замечен вьюрок – певчая птица семейства вьюрковых размером с воробья.

Его латинское название переводится как «горный зяблик». Двух птиц и правда легко спутать, особенно когда оба вида образуют смешанные стайки. Насекомоядные вьюрки с удовольствием столуются и семенами подсолнечника.

«Эта встреча удивительна еще и тем, что перелетная птица зимует на юге Европы, в Турции, Средней Азии. А в места гнездования возвращается только в апреле», – отметили представители национального парка.

Так что вьюрок в компании снегирей может быть приметой скорого прихода весны, отметили. Или прогрессирующего глобального потепления, отметили в нацпарке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»