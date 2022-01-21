Число заболевших ковидом южноуральских школьников за сутки выросло в 2 раза

В Челябинской области за сутки выявлено 404 новых случаев коронавируса. Серди заболевших 15 школьников – это почти в 2 раза больше, чем накануне.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 6 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 153 тысячи 194 инфицированных. 7 тысяч 684 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 402).

Челябинск, Январь, Ольга Арсентьева

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