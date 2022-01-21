Мастер участка электросетей получил условный срок за гибель 12-летней школьницы в Сосновском районе

В Сосновском районе вынесен приговор мастеру участка электросетей, по халатности которого дети получили удар током от электроопоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 51-летнего жителя села Долгодеревенское виновным в халатности.

Напомним, трагедия произошла 20 августа 2019 года в поселке Кисегачинский. Во дворе одного из домов 6-летний ребенок прикоснулся рукой к заземлению электроопоры, находящемуся под напряжением. На помощь мальчику бросилась его 12-летняя сестра. Пытаясь оттащить его от опоры, девочка получила удар электрическим током.

Впоследствии школьница скончалась в больнице, мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

Суд пришел к выводу, что причиной трагедии стала халатность мастера Есаульского участка электросетей. Мужчина не организовал надлежащим образом проведение осмотра опоры. В результате своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением, угрожающий безопасности жизни и здоровья людей.

Виновного приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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