В двух муниципалитетах Южного Урала объявили конкурсы по выбору глав

В Еманжелинском районе и Снежинске начали поиск кандидатов на пост глав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Снежинске и Еманжелинском районе истекает срок полномочий глав. В связи с этим муниципальные собрания депутатов объявили о начале приема документов соискателей на первые должности.

В Еманжелинском районе прием документов стартует в понедельник, 24 января, в Снежинске – 7 февраля.

У претендентов будет по две недели, чтобы заявиться на участие в конкурсе. После этого конкурсные комиссии приступят к отбору. Выборы глав запланированы на 10 марта.

Известно, что глава Еманжелинского района Евгений Светлов и мэр Снежинска Игорь Сапрыкин намерены принять участие в предстоящих выборах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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