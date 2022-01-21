На ЮУЖД выросло число несчастных случаев с пешеходами

В 2021 году на ЮУЖД от наезда поездов пострадали больше 60 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в 2021 году на магистрали в результате наезда поезда был травмирован 61 человек (в 2020 году – 55). Погибли из-за несчастных случаев 43 человека (в 2020 году – 41).

Кроме того, за январь-декабрь 2021 года 4 человека получили электротравмы (за аналогичный период 2020 года – 6), из них 2 со смертельным исходом.

Расследования транспортных происшествий с пешеходами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, алкогольное опьянение, беспечность и невнимательность самих пострадавших, нахождение на путях в наушниках, капюшонах.

В Челябинской области в 2021 году было травмировано 32 человека (в 2020 году – 24), из них со смертельным исходом 20 (в 2020 году – 18). В Курганской области пострадали 16 человек (в 2020 году – 11), из них погибли – 12 (в прошлом году – 8). В Оренбургской области было травмировано 13 человек (в 2020 году – 20), из них со смертельным исходом 10 (в 2020 году – 11). В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан было травмировано 3 человека (за аналогичный период 2020 года – 6), из них со смертельным исходом 2 человека (в 2020 году – 6). На территории ЮУЖД в республике Башкортостан смертельно травмирован 1 человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними. В 2021 году на полигоне ЮУЖД от наезда поездов и поражения электротоком травмы получили 10 детей и подростков. Из них в Челябинской области пострадали 5 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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