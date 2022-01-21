На Урале руководство психоневрологического интерната начислило себе премию в сотни раз выше, чем остальным сотрудникам

Сотрудники Магнитогорского психоневрологического интерната выложили в соцсети фото документов о премировании работников учреждения по итогам 2021 года. Премия руководителей оказалась в сотни раз выше, чем у тех, кто выполняет самую тяжелую работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приказ о поощрении опубликовали сегодня в паблике «Черное& Белое Магнитогорск» с комментарием: «Сотрудники Магнитогорского психоневрологического интерната благодарят администрацию за справедливое распределение бюджетных средств, выделенных на премирования работников интерната».

Согласно документам, два заместителя директора получили по 170 тысяч рублей, еще один – 109 тысяч, главбух – около 150 тысяч. Перепало и машинисту по стирке и ремонту спецодежды – правда, всего 7,5 тысяч. Эти премии выплачивались за счет средств, поступивших из областного бюджета. На них было потрачено более 600 тысяч рублей.

Остальных поощряли «за счет средств от приносящей доход деятельности» (проще говоря, платных услуг). Суммы в этом списке гораздо скромнее. Менее всего досталось санитаркам: от 500 до 1 тысячи 800 рублей.

Ранее сотрудники того же учреждения писали в паблике «Текслер, помоги!»: «Почему мы, медперсонал, получаем такие деньги? За ночные смены (работаем сутками) получаем 183+50 рублей? Про премию годовую директор МПНИ открытым текстом заявила: медперсонал не достоин ее получить в полном объеме. На этажах по 140 человек с психическими отклонениями, находимся с ними сутками, работаем, и мы не достойны премии годовой? Себя руководство не обделило».

Кроме того, сотрудники психоневрологического интерната пожаловались на то, что им не начисляют «вредный стаж» за работу вахтовым методом.

Министерство социальных отношений Челябинской области начало в учреждении проверку.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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