На Урале раскрыли жесткое убийство, совершенное более 33 лет назад

В Челябинской области раскрыли убийство, совершенное более 33 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, 8 сентября 1988 года в районе водонапорной станции Чебаркуля двое мужчин после бытовой ссоры закрыли в частном доме мужчину и женщину, подперев входную дверь. И подожгли строение.

Когда люди выбрались из горящего дома, преступники напали на них и избили. Мужчина от побоев и ожогов скончался в больнице, женщину удалось спасти.

Оба преступника скрылись. Один из них через некоторое время умер. Второго недавно нашли: ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Правда, преступник может избежать наказания, так как срок давности по этим преступлениям истек еще 18 лет назад.

Челябинск, Павел Зварзин

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