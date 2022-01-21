Чем хуже работали, тем быстрее получали деньги: в суд принесли чемодан компромата на южноуральских чиновников

В Челябинске суд завершил рассмотрение жалобы уволенной сотрудницы областной администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 января, Центральный районный суд Челябинска отказал Юлии Нагибиной в иске к правительству. Зато вскрыл новые подробности закулисной жизни южноуральской бюрокартии.

Напомним, экс-юрист правительства Челябинской области обвинила прежних работодателей в незаконной практике предоставления жилищных субсидий высокопоставленным чиновникам региона.

Ранее стало известно о действовавшей на протяжении десятилетия схеме внеочередного предоставления субсидий на улучшение жилищных условий. Отказались от нее в правительстве региона лишь после представления прокуратуры.

Только в 2016-2021 годах бюджетные деньги на квартиры получили больше 40 высокопоставленных членов регионального кабмина, а также сотрудников учреждений, не имеющих отношения к администрации губернатора, на общую сумму порядка 80 миллионов рублей. Среди «счастливчиков» были областные министры и их заместители, начальники управлений, а также сотрудники избирательной комиссии региона и аппарата областного парламента. Юлия Нагибина потребовала признать выделение субсидий VIP-чиновникам незаконным. Сегодня, 21 января, суд отклонил иск юриста.

Однако челябинка успела рассказать о подробностях работы «кассы жилищной взаимопомощи». Так, фактически из фондов областного правительства субсидии получали работники учреждений, никакого отношения к правительству региона не имеющие. Например, избирком и аппарат Законодательного собрания региона не входят в структуру областного правительства. И на каком основании губернатор в качестве работодателя утверждал решения о выделении субсидии людям, в региональном кабинете министров не работающим, не ясно. Не смогли этого объяснить и представители правительства региона в ходе судебного заседания.

Впрочем, и с формальными подчиненными главы региона все оказалось не так просто. Так и осталось тайной: на каком основании они получали деньги на улучшение жилищных условий вне очереди, то есть минуя зачастую собственных подчиненных. Ладно бы субсидии были неким поощрением успешной работы чиновников. Но и это не так, считает Юлия Нагибина, ссылаясь на рейтинг эффективности органов исполнительной власти Челябинской области.

Если его проанализировать, то окажется, что региональную субсидию получали руководители министерств и управлений, успехами не отличавшихся. Например, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в 2016 году выплату получил только его руководитель Дмитрий Микулик. При этом в рейтинге эффективности в том же году его ведомство заняло лишь 16 место из 23. А в последующие три года миндортранс занимал последовательно 19, 18 и 20 места из 25.

Первый замначальника главного управления по труду и занятости населения получил субсидию в том же 2016 году. Управление тогда занимало 19 из 23 строчек.

В 2017 году выплату получил министр культуры региона Алексей Бетехтин. Его ведомство занимало 21 место рейтинга из 25. Правда, никто из его подчиненных субсидии не получил. Возможно, в правительстве сочли, что именно рядовые чиновники минкульта виноваты в удручающей эффективности работы ведомства.

Впрочем, это далеко не худший показатель. Ведь в том же году выплата досталась первому замминистра по физической культуре и спорту. А это ведомство и вовсе занимало последнее, 25 место в рейтинге.

Кажется, мотивация выделения субсидий строилась на условиях обратной пропорции, по принципу «чем хуже – тем лучше», отмечает Юлия Нагибина: «Чем ниже рейтинг, тем быстрее субсидия. Чтобы работали хорошо, наверное», – иронизирует челябинка. Ведь и после получения одним из руководителей ведомства жилищной выплаты эффективность работы структуры, как правило, только снижалась, о чем свидетельствует динамика положения в рейтинге эффективности – зачастую отрицательная.

Чтобы доказать свою правоту, Юлия Нагибина явилась сегодня в суд с целым чемоданом документов. Но убедить судью ей не удалось, и в удовлетворении иска челябинке отказали. Это решение она намерена обжаловать в Челябинском областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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