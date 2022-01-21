На Урале подросток устроил взрыв под окнами кабинета директора

В одной из школ Челябинской области подросток устроил взрыв под окнами кабинета директора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Полетаево. Восьмиклассник принес на уроки самодельные бомбочки и на перемен выбросил одну из них из окна. Бомбочка упала в снег и взорвалась – прямо под окнами кабинета директора. В школу вызвали ОМОН.

От взрыва никто не пострадал. Парень раньше в поле зрения правоохранительных органов не подпадал. Его родителям грозит штраф по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).

Челябинск, Павел Зварзин

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