В Челябинске появится стратегия развития велоинфраструктуры

Для Челябинска разработают стратегию развития велоинфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления архитектуры Челябинска, бюро транспортного планирования OTS Lab начало разрабатывать стратегию развития велосипедной инфраструктуры для города.

«Вчера прошла встреча рабочей группы по развитию велоинфраструктуры, где мы согласовали цели и содержание стратегии. В рабочую группу вошли представители городских и областных ведомств, районных администраций и ГИБДД», – рассказали в управлении.

Стратегия будет содержать схему развития веломаршрутов с набором типовых решений для каждого участка, карту установки велопарковок, перспективных станций велопроката и других элементов велоинфраструктуры, а также рекомендации по содержанию и эксплуатации, освещению и оснащению велосипедных дорожек.

Документ позволит создать цельную сеть веломаршрутов, обеспечить безопасность всех участников движения, а также удовлетворить текущий и перспективный спрос на передвижения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, считают в мэрии.

При разработке стратегии будут проводиться онлайн-опросы, сбор предложений и сессии соучаствующего проектирования с горожанами.

OTS Lab – один из разработчиков Руководства по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры. В 2021 году по их проектам построили первую велополосу длиной 3 километра в Дагестане, а также пилотный участок велодорожки в Мурманске.

В начале февраля появится отдельный сайт, где можно будет отслеживать разработку Стратегии велоинфраструктуры Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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