Депутат Калининского райсовета Челябинска призвал СКР разобраться с решением о «неуде» главе района

Депутат Калининского райсовета Челябинска заявил о возможной фальсификации протокола скандального заседания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в совете депутатов Калининского района Челябинска разгорается очередной скандал. На сей раз один из депутатов решил привлечь к противостоянию Следственный комитет РФ.

Парламентарий направил следователям обращение с требованием разобраться в ситуации с существованием двух протоколов заседания совета, прошедшего 24 ноября прошлого года.

Напомним, именно тогда с отчетом о работе в 2020 году должен был выступать глава района Сергей Колесник. Однако незадолго до заседания он ушел на самоизоляцию после того, как у чиновника диагностировали COVID-19. Ссылаясь на болезнь, глава района попросил перенести свой доклад. Однако депутаты отказались это делать.

После горячей дискуссии парламентарии проголосовали за признание работы районной администрации неудовлетворительной. По словам депутата, сразу после заседания он получил протокол, где говорится, что парламентарии проголосовали против отчета. Однако, как утверждает депутат, позднее председатель совета Вячеслав Некрасов представил в суд по другому вопросу несколько иную версию документа. В ней говорится, что вопрос об отчете, действительно, бурно обсуждался, но решение по нему принято не было.

Интересно, что в числе опубликованных на официальном сайте совета депутатов Калининского района решений 28 заседания, состоявшегося 24 ноября, решения по отчету главы района нет. В результатах же открытого поименного голосования по этому вопросу указано: «Решение не принято».

Депутат уверен, что речь идет о попытке фальсификации протокола заседания. И требует у СКР организовать проверку по этому факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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