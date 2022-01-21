«Колоннами и под конвоем»: челябинцам угрожают обязательной эвакуацией

На подъездах челябинских домов появились объявления о принудительной эвакуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения на подъездах многоквартирных домов в Челябинске заметили сегодня, 21 января, сотрудники одной из управляющих компаний.

По словам коммунальщиков, расклеивала их группа людей в масках. Всего пугающие извещения появились на подъездах 40 зданий. «Сначала расклеивали на Шота Руставели, Пограничной, Харлова, потом выдвинулись на ЧТЗ – в Киргородок, на Комарова, Шуменскую, Героев Танкограда. Все объявления однотипные, с одной и той же датой – 23 января. Расклейщики – молодые мужчины около 30 лет. Все в масках: кто в медицинских, кто в цветных, – рассказал один из сотрудников управляющей компании. – Наши мастера их гоняли, они молчали. Поймать не удалось, мы же не можем применять к людям физическую силу».

В объявлении жителей предупреждают о «пробной» обязательной эвакуации, которая якобы начнется 23 января в 12:00. «В это время вам необходимо собраться с документами во дворе дома, где сотрудники МЧС помогут вам организованно и быстро построиться в колонны и пройтись под конвоем по утвержденному предварительно администрацией маршруту, – цитирует 74.ru странный «документ». – Вы покидаете свой дом на несколько дней, заприте его основательно, во избежание мародерства. Вас ждут в пункте временного размещения, вам будет предоставлена площадь 2 квадратных метра и питание согласно ГОСТу. Вашим детям будут предоставлены такие же условия отдельно от вас».

В конце объявления горожан предупреждают об административной ответственности в случае отказа от эвакуации.

В мэрии Челябинска, региональном ГУ МЧС и полиции заявили, что к размещению объявления отношения не имеют, и призвали горожан не верить им: никаких учений в предстоящее воскресенье в городе не планируется. При этом в пресс-службе городской администрации подчеркнули, что во время учений никакого конвоирования людей на несколько дней в пункты размещения не проводится.

В полиции начали проверку по факту размещения неизвестными объявлений об эвакуации после обращения одной из жительниц Ленинского района.

Напомним, в декабре 2021 года Госдума приняла поправки в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», получившие в народе наименование «закона о принудительной эвакуации». Изменения, действительно, возлагают на граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. Однако только в случае реальной угрозы жизни и здоровью. Несмотря на это, новый закон породил особенную настороженность среди некоторых россиян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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