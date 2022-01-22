Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области превысила 500 человек в сутки

За сутки на Южном Урале выявлено 552 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 22 января подтверждены 153 тысячи 748 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 552 новых подтверждения (из них 52 – среди школьников, что втрое выше, чем день назад).

Выписан 1 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 691 южноуралец.

Умерли 8 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 692 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 410).

Челябинск, Виктор Елисеев

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