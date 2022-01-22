Минэкологии заявило о превышении ПДК загрязняющих веществ в Челябинске

Власти Южного Урала официально признали превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосфере областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, регион оказался в области повышенного давления и под влиянием сибирского антициклона. В связи с этим в воздухе Южного Урала наблюдаются отсутствие ветра и инверсия.

Также ввиду высокой влажности в отдельных районах образовался туман. Эти погодные аномалии будут наблюдаться на территории Челябинской области в течение всей следующей недели.

С целью снижения влияния на атмосферный воздух со стороны предприятий в ряде городов действует режим неблагоприятных метеоусловий.

«За последние сутки в Челябинске выявлена повышенная концентрация по взвешенным веществам и пыли (1-1,5 пдк – превышение на 0.5 пдк), что обусловлено воздействием всех источников загрязняющих веществ, вызванным отсутствием ветра и, как следствие, слабым рассеиванием. При этом в ряде районов города может ощущаться запах по причине повышенной концентрации оксида азота и углерода, что связано с деятельностью предприятий теплоэнергетики, работой систем отопления всех видов предприятий и организаций, частного и жилого сектора, оборудованных котельными, а также выхлопами автомобильного транспорта», – рассказали в министерстве.

Сегодня, 22 января, проходят совместные рейдовые проверки предприятий специалистами министерства экологии и прокуратуры Челябинской области.

Контрольно-надзорные мероприятия, как и постоянный мониторинг, будут продолжены в течение следующей недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»