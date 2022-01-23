В Челябинском бору под боком у губернатора срубили десятки деревьев

Челябинцев возмутила вырубка деревьев на территории особо охраняемой природной территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вырубленные деревья жители Челябинска наткнулись во время прогулки в субботу, 22 января. Горожане предположили, что лес «зачистили», дабы расширить территорию резиденции губернатора.

«Деревья все здоровые. Не может быть такая большая поляна, и чтобы санитарная обрезка, – заявил один из нашедших место вырубки горожан. – Это прямо напротив резиденции. Такое ощущение, что там забором обведут, и дополнительная площадь у них появится». На фото, сделанных южноуральцами, десятки деревьев сложены в штабеля, а на самой поляне – следы костра.

Впрочем, в правительстве Челябинской области заверяют: никаких планов по расширению резиденции нет.

В главном управлении лесами региона уточнили: работы по вырубке деревьев санкционированы. «Это санитарная рубка, специалисты убирают мертвые деревья, – цитирует 74.ru представителей ведомства. – Там не планируется никаких построек или поселков. Арендаторов там нет». Вырубаемые деревья, подчеркивают чиновники, погибли во время пожара, и перед получением решения о вырубке были обследованы специалистами.

Следы от костров в правительстве объяснили тем, что на месте могли сжигать порубочные остатки. Зимой такие действия не запрещены.

Кроме того, в минэкологии пояснили, что санитарные рубки в городском бору всегда стараются проводить зимой. Это позволяет избежать повреждения почвенного покрова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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