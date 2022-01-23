Коронавирус поразил более 154 тысяч южноуральцев

За сутки на Южном Урале выявлено 592 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 23 января подтверждены 154 тысячи 340 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 592 новых подтверждения (из них 72 – среди школьников).

Выписаны 334 человека. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 942 южноуральца.

Умерли 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 699 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 417).

Челябинск, Виктор Елисеев

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