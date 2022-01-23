Жители нашли сток канализации в питьевой источник Челябинска и окрестностей

В единственный питьевой источник Челябинской агломерации льют отходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационные стоки обнаружили в Сосновском районе, недалеко от поворота на микрорайон Залесье.

Отходы жизнедеятельности льются через трубу в канализационный колодец, а вытекающая оттуда двухметровая «река» попадает прямиком в Шершневское водохранилище, единственный питьевой источник Челябинска и окружающих его муниципалитетов.

По словам местных жителей, канализационный коллектор обслуживает расположенный на территории Сосновского района микрорайонов Залесье, Вишневая горка и других, пишет телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что по факту публикаций в социальных сетях начата проверка. «Устанавливаются все факты произошедшего, а также выясняется, попадают ли стоки в водохранилище», – уточнили представители ведомства.

В случае подтверждения фактов загрязнения прилегающих земель или попадания в водный объект, будут предприняты все меры реагирования, заверили в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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