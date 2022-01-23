По факту загрязнения Шершней возбудили административное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения Шершней канализационными стоками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, причиной загрязнения единственного питьевого источника Челябинска и близлежащих муниципалитетов стала авария на насосной станции.

Напомним, ранее южноуральцы сообщили об обнаружении «реки» из канализационных стоков, перетекавшей из коммунального колодца в Шершневское водохранилище, единственный питьевой источник Челябинска и окружающих его муниципалитетов. Министерство экологии Челябинской области начало проверку.

«Специалистами регионального надзора министерства экологии Челябинской области установлен факт аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала», – рассказали представители ведомства. – Факт излива на рельеф и попадания в водохранилище подтвердился. На данный момент аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий. Объем попадания незначительный, так как факт аварии был выявлен оперативно».

Несмотря на оперативность реакции организации, возбуждено административное дело по факту попадания стоков на рельеф и водный объект. Сейчас проводится расследование, и виновные будут привлечены к ответственности, заверили в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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