24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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11:00 Челябинск – Передача в дар Челябинской епархии уникальной иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», написанной на Афоне, с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия и общественного деятеля Константина Малофеева (кафедральный собор в честь. св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с мошенничеством, контрафактной деятельностью и нелегальным оборотом товаров на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж, оф. 9005). Трансляция в группе «АиФ-Челябинск» в Facebook
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12:30 Челябинск – Открытие памятника императору Александру Второму в парке Алое поле у храма святого благоверного князя Александра Невского
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16:00 Челябинск – Открытие Второго челябинского форума Всеамирного русского народного собора (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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