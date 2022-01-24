24 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Передача в дар Челябинской епархии уникальной иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», написанной на Афоне, с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия и общественного деятеля Константина Малофеева (кафедральный собор в честь. св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)