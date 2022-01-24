Пятеро южноуральцев вошли в окончательный состав олимпийской сборной России по хоккею

В окончательный состав национальной сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине вошли пятеро игроков клубов Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею назвал окончательный состав команды, который отправится на турнир в Китай.

В заявку вошли хоккеисты «Трактора» Сергей Телегин и Владимир Ткачев. Стоит отметить, что Владимир Ткачев поедет в Пекин в роли запасного игрока. Из магнитогорского «Металлурга» в состав сборной России вошли три игрока – Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов.

Также в состав олимпийской сборной вошли воспитанники южноуральской школы хоккея – Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Никита Нестеров (ЦСКА).

Добавим, что зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В хоккейном турнире примут участие 12 команд, которые разделены на три группы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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