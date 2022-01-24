Челябинская область вернулась к максимальным показателям заболеваемости коронавирусом

Челябинская область всего за 9 дней вернулась к максимальным показателям заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 622 новых случаев. Аналогичный показатель фиксировался 11 декабря прошлого года – к тому времени выявляемость инфекции уже 12 дней снижалась с максимального пика в 656 случаев за сутки. Учитывая нынешние темпы прироста заболеваемости, можно предположить, что этот рекорд может быть побить уже сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стремительно увеличивается число заболевших школьников: если в середине января фиксировалось по 1 случаю в день, то в минувшую пятницу выявлено 52 зараженных, в субботу – 74, а в воскресенье – 99. На прошлой неделе первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявляла, что во время волны «омикрона» число детей в общей структуре заболевших может достичь 15%. Если судить по сегодняшним показателям, то число зараженных школьников составляет уже 16% от всех выявленных за сутки.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 6 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 154 тысячи 962 инфицированных. 7 тысяч 705 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 423).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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