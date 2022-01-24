На Южном Урале на обочине дороги нашли труп женщины

В Челябинской области женщина насмерть замерзла у дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело 49-летней жительницы Каслинского района с признаками переохлаждения обнаружили на обочине дороги.

Рано утром в субботу, 21 января, труп обнаружил водитель автомобиля, проезжавший по дороге Усть-Караболка – Новобурино. Как пишет «Знак.ком», известно, что ранее женщина была судима за кражу и оскорбление представителя власти.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти жительницы региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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