16-летний южноуралец отправился в колонию за нападение на собственную бабушку

Несовершеннолетний южноуралец отправлен в колонию за разбойное нападение на свою бабушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 16-летнего ранее судимого жителя города Сим виновным в разбое.

Жертвой нападения стала бабушка-опекун подростка. В один из дней он, напившись, стал требовать у старушки деньги. Когда та отказала, внук схватил нож и шесть раз ударил им ей в руку, продолжая требовать деньги. После этого пенсионерка открыла ему мобильное приложение, с помощью которого подросток перевел на свои счета 73 тысячи рублей, которые затем потратил.

Суд приговорил южноуральца к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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