В центре Челябинска на весь день отключат воду

25 января в Советском и Центральном районе будет отключено водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600 миллиметров, завтра, 25 января, с 00:00 до 19:00, будет отключено водоснабжение в 40 жилых домах, 4 детских садах, 2 лечебных учреждениях и 7 административных зданиях.

«Для жителей будет организован подвоз воды, тем не менее, просим челябинцев сделать необходимый запас», – заявили чиновники.

Подача ресурса будет ограничена по следующим адресам:

ул. Воровского, 16 корпус 3 (хирургия);

ул. Красная, 38, 40, 40А, 42, 44, 48;

ул. Сони Кривой, 28, 30, 33, 33А, 35, 35, 37, 37А, 37Б, 39,41,43;

пр. Ленина, 59, 61, 61А, 61Б, 63, 65;

Свердловский пр., 69, 78, 80;

ул. Карла Либкнехта, 18, 20, 20А, 22;

ул. Васенко, 63, 65А, 100;

ул. Воровского, 7, 9, 9А, 13, 13В, 15А, 15Б, 17Г;

ул. Елькина, 76А, 80А, 82, 84, 84А, 84Б, 84В,84 Г, 86А, 86Б.

МУП «ПОВВ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства. Вся информация оперативно размещается на сайте предприятия, телефон контактного центра МУП «ПОВВ» 214-00-14 (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

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