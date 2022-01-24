В Челябинской области сотрудник ГИБДД врезался в иномарку. Водитель погиб

Сотрудника ГИБДД задержали после смертельного ДТП на южноуральской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла ночью 23 января на 41-м километре автодороги Тюбук – Кыштым.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, 39-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, несмотря на запрет обгона машин на этом участке, и врезался в следовавший во встречном направлении автомобиль «Ниссан». 41-летний водитель иномарки скончался.

Управлявший «Лексусом» сотрудник ГИБДД Челябинска отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. В отношении него начата служебная проверка.

Как отметили в пресс-службе силового ведомства, после аварии новое руководство регионального полицейского главка инициировало масштабные проверки соблюдения транспортной дисциплины сотрудниками полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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