«Дно»: южноуральские госдепы скатились в аутсайдеры «Табели депутатов»

Южноуральские депутаты Госдумы опустились на дно по эффективности работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два представителя Челябинской области засветились в независимом рейтинге «Табель депутатов», составляемом телеграм-каналом «Восьмой созыв».

Независимую оценку деятельности парламентариев канал публикует каждый понедельник. При формировании рейтинга учитывается законотворческая работа депутатов, их публичная активность в медиа и соцсетях, а также лоббирование интересов своих регионов, отраслей и сообществ.

По итогам 16-23 января в рейтинге оказались сразу два представителя Челябинской области. Увы, отнюдь не среди лидеров. В группу «Аутсайдеры» попал Максим Гулин из партии «Новые люди» (неделей ранее парламентарий был в числе фаворитов). Худшим госдепом недели эксперты канала признали еще одного южноуральца – Владимира Бурматова. Он расположился на строчке с говорящим названием «Дно».

Чемпионами стали единороссы Анна Кузнецова и Петр Толстой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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