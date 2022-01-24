Челябинцы обнаружили реку нечистот, впадающую в единственный питьевой источник города

Министерство экологии Челябинской области возбудило два административных дела в отношении «ЮжУралВодоканала» за сброс нечистот вблизи единственного питьевого источника областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнение горожане обнаружили еще в субботу, 22 января.

«Около автодороги на Западный-2, недалеко от поворота на микрорайон Залесье обнаружено целое озеро канализационных стоков, вытекающих через трубу под дорогой непосредственно в Шершневское водохранилище. Источник слива – канализационный колодец, находящийся примерно в двухстах метрах от дороги, – написали челябинцы в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях. – От этого колодца протекает целая река шириной около двух метров, источающая соответствующий запах.

Из открытых источников стало известно, что этот канализационный коллектор микрорайонов Залесье, Вишневая горка и других, канализационные стоки нескольких десятков тысяч жителей текут напрямую в водохранилище, что зафиксировано на фото и видеоматериалах. Сам коллектор и колодец расположены во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища. Из тех же открытых источников известно, что организацией, обслуживающей данный коллектор является ООО «ЮжУралВодоканал».

Челябинцы возмущаются: Шершневское водохранилище – это единственный питьевой источник не только Челябинска, но и соседних городов и сел.

«Согласно действующему законодательству, на его берегу запрещено даже мыть машины, а здесь уже долгое время течет целая река фекальных стоков, не говоря уже о загрязнении почвы на площади несколько тысяч квадратных метров, – отмечают горожане. – Это не может не сказаться на качестве воды, и, учитывая интенсивность потока, будет иметь существенный негативный эффект для каждого жителя города-милионника. Необходимо чтобы контролирующие органы и силовые структуры срочно вмешались и прекратили это экологическое преступление и приняли предусмотренные законодательством меры к виновникам, обязав их устранить аварию и возместить ущерб».

Министерство экологии отреагировало на удивление быстро и уже сегодня днем отчиталось: «По результатам предварительной проверки аварии, возникшей на станции «ЮжУралВодоканал», министерством экологии Челябинской области возбуждены административные дела по статьям 8.2 КОАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (за загрязнение отходами почвенного покрова) и 8.14 «Нарушение правил водопользования».

В данном случае предприятие, нарушившее природоохранное законодательство, получит представление от министерства экологии на устранение последствий аварии и необходимость проведения модернизации насосной станции.

Сейчас на месте происшествия работает лаборатория, которая отбирает пробы для расчета произведенного ущерба».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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