Челябинским кондукторам придется сменить профессию

В Челябинске к 1 апреля собираются оборудовать валидаторами все трамваи. Кондукторам предложили сменить профессию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневно на линию выходит более 140 вагонов. В течение ближайших 2 месяцев в каждом из них, согласно контракту заключенному ООО «ЧелябГЭТ» с правительством Челябинской области, должно появиться минимум по 3 – 4 валидатора (хотя бы у каждой двери). На это понадобится более 18 млн рублей.
Пока компания приобрела только 25 комплектов и даже некоторые из них установила. Правда, они не работают. И заниматься сбором денег за проезд приходится либо водителям, либо кондукторам.
Руководство предприятия заявляет, что не пока готовит массовых сокращений кондукторов – далеко не все пассажиры рассчитываются картами, но предлагает сотрудникам переучиться на водителей трамваев и троллейбусов.
Валидаторы начали устанавливать и в автобусах. Там они тоже не работают, а деньги от пассажиров принимают водители.
Сейчас в России действует две модели оплаты проезда в общественном транспорте с помощью валидаторов: московская – полностью безналичный расчет (до пандемии можно было заплатить наличкой водителю, сейчас это исключено) и петербургская – кондуктор принимает наличные деньги и контролирует безналичную оплату. Однако в Санкт-Петербурге тоже собираются перейти полностью на расчеты по картам.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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