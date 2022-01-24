В Магнитогорске бригадир муниципального учреждения избавлял арестантов от исправительных работ

Сотрудник дорожной компании мэрии Магнитогорска предстанет перед судом за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бригадира муниципального учреждения «Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска», обвиняемого в получении взятки и мелком взяточничестве.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов мужчина получил более 250 тысяч рублей. Деньги ему передавали южноуральцы, приговоренные к исправительным работам в его организации. Взамен он избавлял их от необходимости приходить на работу. Установлена причастность мужчины к совершению 17 преступных эпизодов.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»