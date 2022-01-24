Прокуратура взяла на контроль расследование дела о маршрутке, сбившей школьницу в Челябинске

Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о наезде маршрутного ПАЗа на 10-летнюю челябинку.

Как сообщал уже «Новый День», авария произошла днем 20 января в Тракторозаводском районе Челябинска.

10-летняя школьница переходила улицу Бажова по «зебре» возле корпуса естественно-технологического факультета педуниверситета, однако водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №72, не пропустил девочку и сбил ее. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы и туловища.

При этом челябинцы рассказывают, что это далеко не первое ДТП с участием пешеходов на этом переходе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по данному факту в отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску в отношении 37-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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