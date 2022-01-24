«Может, хватит издеваться?» Жители Челябинской области массово жалуются на проблемы с транспортом

Жители Челябинской области жалуются на серьезные проблемы с общественным транспортом: одни не могут добраться до областного центра, другие – даже доехать до работы или вовремя забрать ребенка из детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу несколько подобных жалоб появились в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Помогите Саткинскому району, а именно – поселку Сулея: выделите один – два автобуса в этот район! В другие города выделяют и закупают же автобусы! Жители Сулеи так и продолжают страдать: ни уехать, ни приехать! А на улице не лето стоять, а зима.

А как детям быть?! Дети мерзнут стоять по 50 минут! Когда был мониторинг – ездили, мониторинг перестали вести – ездят как хотят: хочу – заеду на вокзал в Сулею, не хочу – не заеду… Теперь жители сами проводят мониторинг. А почему жители это должны делать?! Это разве их работа?!

Поймите одно: «газелек» не хватает! С Межевого едут полные, а дети в Сулее стоят на остановке в мороз. И когда «газелька» не останавливается, не заезжает на вокзал или она полная битком, детям сулеинским как быть?! Пешком идти до Сатки?! Или на лыжах?! Не все богатые на такси ездить. А некоторым нужно на работу уехать – им как быть? Может, хватит издеваться? Ну, помогите вы этому району!»

Жители Саткинского района привели данные собственного мониторинга, который провели 20 января:

«Маршрут «Межевой – Сулея – Сатка» не зашел на остановку вокзал в Сулее на 9:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20. Дальше не мониторили. На 19:20 тоже не зашел.

Маршрут «Сатка – Сулея – Межевой»:

на 12:30 не было;

на 13:00 не было;

приехал на 13:20 на вторую остановку уже переполненный;

на 14:00 вышел с автостанции в 13:55, потому что был уже полный (а впереди еще 2 остановки).

Дети стояли на одной ноге, ели держались, чтоб не задавить впереди стоящюю девочку!»

Аналогичные проблемы у жителей Красноармейского района: «У нас просто беда с транспортом: жители пяти деревень (Шумово, Сафоново, Устьянцево, Пятково, Якупово) даже в больницу не могут съездить, на такси нужно 800 рублей. То есть туда 400 рублей, и обратно 400 рублей, – рассказали они в соцсетях. – Мучаемся почти больше года. Почему нам дают один металлолом? У нас дети учатся в городе. Стоят, ждут маршрутку, а потом еще ждут, на чем уехать. Это крик души!»

В администрации Красноармейского района считают, что особых пробоем нет – разве что по вечерам пятницы и воскресенья, когда едет много студентов. В остальное время, по мнению чиновников, пассажиропоток небольшой, поэтому вводить дополнительные маршруты не собираются.



Не решается вопрос и в Карталах. Там жители еще 10 января заявили, что не могут добраться до работы: «Поселки Центральный и Ремзавод – это самая отдаленная часть города. К нам ходили 2 маршрутки. И вот с сегодняшнего дня одну из них отменили. Теперь невозможно попасть на работу и учебу вовремя: первый рейс теперь на полчаса позже. Вечером очень долго ждать. А на улице зима! Просим разобраться в нашем вопросе. На такси не наездишься, тем более, это самая окраина. На работу можно прийти раньше, но позже-то нельзя».

Прошло две недели. «Стало еще хуже, – пишут сегодня карталинцы. – Утренний рейс все же не вернули – люди до работы добираться не успевают, а вечером полтора часа ждут, чтобы доехать домой с работы. Когда закончится издевательство над честными людьми?! Кто ответит перед гражданами?

Вместо нормального анализа потребностей граждан провели какую-то фиктивную акцию по сбору подписей – как всегда, в обход заинтересованных. Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации: вечером из города отправка в 5:30, детей забирать приходится в 6:00 – расписанием детсада такой режим не предусмотрен. Срочно необходимо вернуть в расписание маршруты на 7:00 и на 7:25 из Полтавского и вечером из города на 5:10».

В администрации Карталинского района заявляют, что график движения по маршруту «Вокзал – поселок Центральный» был рассмотрена с учетом пассажиропотока и мнения большинства пассажиров. Правда, как выяснилось, опрос проводили в салоне автобуса: нужно было поставить галочку в «списках», которые лежали у водителя, и многие, желавшие принять участие, просто не могли до них дотянуться. Кроме того, можно было проголосовать на странице перевозчика в соцсетях, но опрос касался только маршрута «Вокзал – Ремзавод», а жителям поселка Центральный перевозчик заявил, что это уже пригородный маршрут «и автобус обязан будет двигаться только от конечных остановок, не останавливаясь на промежуточных. И без того малый пассажиропоток еще сократиться, а стоимость билета должна будет увеличиться минимум в 3 раза, чтобы денег хватило хотя бы на заправку. И количество рейсов существенно сократится. Таково нынешнее законодательство».

Правда, с сегодняшнего дня рейсы на 7:25 утра и 5:10 вечера в расписание все же вернули, ну, а про 7-часовой утренний рейс жителям поселков Центральный и Ремзаовд, видимо, придется забыть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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