Челябинские чиновники будут работать дома

Около 30% чиновников администрации Челябинска с сегодняшнего дня перешли на удаленный режим работы. Об этом сообщили в мэрии, пояснив, что данная мера связана с резким подъемом заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти региона рекомендовали прибегнуть к подобной схеме всем работодателям. И это еще минимальный вариант.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе уйти на удаленку могут 50% работающих, плюс в округе вводится дистанционное обучение для школьников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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