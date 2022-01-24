Челябинские чиновники будут работать дома

Около 30% чиновников администрации Челябинска с сегодняшнего дня перешли на удаленный режим работы. Об этом сообщили в мэрии, пояснив, что данная мера связана с резким подъемом заболеваемости коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти региона рекомендовали прибегнуть к подобной схеме всем работодателям. И это еще минимальный вариант.
Например, в Ямало-Ненецком автономном округе уйти на удаленку могут 50% работающих, плюс в округе вводится дистанционное обучение для школьников.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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