В России предложили ввести «детскую карту» для малоимущих семей

В России предложили раздать малоимущим семьям карты для приобретения детских товаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство промышленности и торговли РФ намерено разработать механизм помощи малообеспеченным семьям для приобретения детской продукции отечественного производства.

Стимулировать спрос на отечественные детские товары предлагают с помощью аналога «Пушкинской карты». Малообеспеченные семьи с детьми смогут получать на «Детскую карту» определенную сумму и тратить ее на приобретение детской продукции, изготовленной в России.

«Надо и дальше поддерживать производство продукции для детей, снижать долю импорта, использовать инструменты стимулирования спроса на российские товары. К примеру, увязывать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями – часть средств тратить на приобретение детской продукции именно отечественного производства», – заявлял ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Пока, по словам чиновника, львиная доля потребления в таких категориях, как одежда, обувь, спортивные товары, приходится на зарубежную продукцию – как правило, китайскую.

В настоящее время минпромторг прорабатывает вопрос о возможности организации таких мер поддержки потребительского спроса на российские детские товары, как обеспечение малоимущих семей специализированными картами.

«Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой детской карты, даже единоразовые перечисления будут полезны родителям, – цитируют «Известия» президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину. – В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тысяч на семью. При этом средства на «детской карте» сгорать не должны. Тогда родители смогут копить их на более необходимые, дорогие товары, если у них будет такая потребность».

Напомним, ранее минпромторг уже предлагал ввести продуктовые карточки для малоимущих. Тогда программой помощи предполагалось охватить порядка 19 миллионов человек. На карту предлагали ежемесячно перечислять фиксированную сумму, которую можно было потратить на приобретение продуктов отечественного производства. Но предложение так и осталось на уровне идеи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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