Новый глава полицейского главка региона встретился с челябинкой-участковым, уволенной после голодовки

Возглавивший ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обещал поддержку участковым, выгоняемым из квартир мэрией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Яна Кириллова, лидер полицейских, оказавшихся под угрозой выселения из квартир, встретилась с вступившим в должность руководителя ГУ МВД по региону Михаилом Скоковым.

Напомним, Яна Кириллова была неформальным лидером инициативной группы полицейских, пожаловавшихся на попытки мэрии Челябинска выселить их из служебного жилья. Тогда и стало известно о странной ситуации, сложившейся вокруг дома сотрудников МВД, заселенного 13 лет назад.

Когда выселяемые полицейские заявили о об этом, руководство городского УМВД начало давление на них. Силовикам запретили обращаться к депутатам, записывать видеообращения в форменной одежде. В отношении Яны Кирилловой провели служебную проверку, по итогам которой привлекли к дисциплинарной ответственности.

16 ноября прошлого года женщина объявила голодовку. Позднее к ней присоединилась ее мать-пенсионерка. После того, как Кириллова объявила голодовку, руководство УМВД по Челябинску начало в отношении нее вторую служебную проверку и отстранило от работы.

Голодовка челябинки продолжалась 21 день, за это время она потеряла почти 30 килограммов.

Через месяц после начала голодовки Кириллову уволили за грубые нарушения трудовой дисциплины. По словам женщины, она попросила дать ей два выходных дня после многочисленных переработок. Однако в последний момент начальство отказалось подписывать ее рапорт. Тогда она зарегистрировала рапорт о служебном споре и уведомила руководство о том, что берет два отгула из скопившихся у нее десяти.

Эти действия сочли прогулом, и Кириллову уволили. Челябинка собиралась обжаловать это решение руководства в суде. Но в январе нынешнего года руководство полицейского главка региона сменилось: ГУ МВД по Челябинской области возглавил Михаил Скоков. В настоящее время новый начальник знакомится с ситуацией на местах.

Среди прочего, новому главному полицейскому Южного Урала придется разбираться и с доставшимся ему в наследство скандалом вокруг участковых и их квартир. И первый шаг он уже сделал.

Как рассказала Яна Кириллова, ее пригласили на встречу с новым руководителем ГУ МВД по региону. В ходе встречи он пообещал помогать участковым в решении всех вопросов, а также пригласил пенсионеров МВД приходить в полицейский главк для консультаций по поводу судов с мэрией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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