25 января ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Турнир по хоккею в валенках с участием гендиректора ХК «Трактор» Ивана Савинова в честь Дня студентов (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, сбор участников в 11:30 у хоккейной коробки рядом с главным корпусом университета)