25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2022, вторник
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10:00 Челябинск – День открытых дверей в Челябинском региональном центре навигационно-информационных технологий для студентов IT-направлений (Деловой центр «Ньютон», ул. Труда, 78, 6-й этаж, iТерритория)
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10:30 Челябинск – Открытие ретро-выставки авосек (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева, ул. Пограничная, 4)
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11:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения самых активных волонтеров мега-пункта вакцинации Челябинска с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал приемов)
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12:00 Челябинск – Празднование Татьяниного дня – Дня российского студенчества (ЮУрГУ, пр. Ленина, 85, 2-й корпус, 1-й этаж)
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12:00 Челябинск – Турнир по хоккею в валенках с участием гендиректора ХК «Трактор» Ивана Савинова в честь Дня студентов (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, сбор участников в 11:30 у хоккейной коробки рядом с главным корпусом университета)
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12:00 Челябинск – Творческая встреча с художником Ириной Мехоношиной (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Презентация фотоальбома «Легенды сцены. Челябинск. Избранное» (концертный зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Важные изменения законодательства в отношении должников и плательщиков алиментов» с участием руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлии Третьяковой (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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