У челябинцев начали собирать согласие на вакцинацию детей от COVID-19

В Челябинске у родителей школьников начали собирать согласие на вакцинацию детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрации школ Челябинска разослали родителям учащихся в возрасте от 12 до 17 лет формы добровольного информированного согласия на проведение вакцинации от COVID-19. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

Бланки вручают школьникам учителя. Отметим, что подписание добровольного информированного согласия на прививку ребенка – обязательное требование при проведение любой вакцинации. Но в ситуации с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции эта стандартная процедура вызвала достаточно сильную нервозность среди южноуральцев.

В правительстве Челябинской области подтвердили, что начали информирование родителей школьников о возможной вакцинации. Саму прививочную кампанию власти планируют начать после получения первой партии вакцины «Спутник М» в количестве 2 тысяч 400 доз.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уже анонсировала начало вакцинации подростков, заявив, что она будет добровольной. На минувшей неделе формы добровольного информирования согласия получили родители учащихся одного из лицеев в Озерске.

Как заявляли региональные чиновники, одобрение прививки будут запрашивать у родителей учащихся до 15 лет. Начиная с 15 лет, школьники смогут сами решить, прививаться ли от COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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