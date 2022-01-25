В Челябинской области назначили нового вице-губернатора

Новым замгубернатора Челябинской области стал Алексей Фартыгин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению Алексея Текслера заместителем главы региона назначен Алексей Фартыгин. Он сменит ранее возглавившего областную избирательную комиссию Евгения Голицына и в должности территориального заместителя губернатора будет курировать южные муниципалитеты региона.

Ранее Алексей Фартыгин занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Фартыгин родился в мае 1978 года в селе Травяное Курганской области. В 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». С 1999 по 2002 год адъюнкт очной формы обучения Уральского юридического института МВД России. Кандидат юридических наук, доцент. До 2011 декан факультета экономики и права Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».

С 2007 года член избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. В состав Избирательной комиссии Челябинской области выдвинут депутатами Челябинской городской Думы, назначен Губернатором Челябинской области.

20 июля 2016 года рекомендован Центральной избирательной комиссией на должность председателя избирательной комиссии Челябинской области.

В ноябре 2016 года подал в отставку в связи с переходом в структуру аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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