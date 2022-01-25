В Челябинской области установлен новый рекорд по выявляемости ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 797 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Предыдущий максимум составлял 656 случаев в день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших 141 школьник – почти в полтора раза больше, чем накануне. Отметим, что по данным властей, пока подтверждено всего 28 случаев «омикрона». Однако, судя по темпам прироста заболеваемости, на самом деле их гораздо больше.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 6 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 155 тысяч 759 инфицированных. 7 тысяч 711 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 429).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»