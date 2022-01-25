В Челябинске на дороге появились «противотанковые» ежи

Жителей спального микрорайона в Челябинске ошарашили появившиеся на «зебре» препятствия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конструкции из связанных столбиков, внешне напоминающие противотанковые ежи, появились на пешеходном «островке» посреди магистрали в микрорайоне «Академ Риверсайд». Фотографии малоэстетичных перегородок жители Челябинска опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, импровизированные «ежи» установили работники управляющей организации. И это обрадовало далеко не всех местных жителей.

Но в ходе обсуждения поста в соцсетях выяснилось, что действия коммунальщиков, в общем-то, имеют вполне логичное объяснение. Дело в том, что пешеходный «островок» многие автомобилисты используют для совершения разворота. При этом их не смущает, что это маневр через «зебру» запрещен. А некоторых водителей не удерживало от разворота даже то, что на «островке» в момент маневра находятся люди.

«Я и сам, бывало, разворачивался там, но некоторые делают это, когда там люди стоят: лично один раз видел, смотрится не очень, – рассказал один из челябинцев. – Надо, чтобы делали разрыв, когда светофор красный горит, спокойно развернуться можно, тут больше вопрос к КДХ (комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. – прим. РИА «Новый День»), а УК сделала по просьбам жителей. Думаю, как временное решение пойдет».

При этом, по словам горожан, это уже не первая попытка приструнить нерадивых автомобилистов. Раньше устанавливали более «эстетичные» перегородки – тонкие столбики. Но их водители просто сбивают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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