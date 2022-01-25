Чиновники решили разлучить семью, пожаловавшуюся на ужасающие условия жизни

Чиновники в Челябинской области решили отправить пожаловавшихся на разваливающийся дом мать и сына-инвалида в разные соцучреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 56-летнюю жительницу Варненского района и ее сына, инвалида-колясочника, решили разлучить после того, как в соцсетях рассказали об условиях их жизни.

По словам женщины, дом в селе Варна, где она живет с больным сыном, признали непригодным для жизни еще в 2011 году. Сейчас они стоят в очереди на получение жилья. Только вот очередь никаким образом не двигается: семья как была среди нуждающихся 348-й, так и остается. Если верить ответу, полученному не так давно от районных властей, не предполагалось изменений и в наступившем году: в бюджете муниципалитета не заложено средств на приобретение социального жилья.

Между тем, дом разрушен на 86%, пишет телеграм-канал UralMash. В нем нет туалета, а согревать его приходится с помощью дров. Следить за зданием все труднее: у хозяйки в 2015 году диагностировали болезнь Крона, ее сын больше десяти лет передвигается с помощью инвалидной коляски – у мужчины парализована нижняя половина тела.

Самое печальное, что на программу переселения южноуральцы рассчитывать не могут. Так как дом индивидуальный, расселению он не подлежит, жильцы имеют право лишь на постановку на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но в районе давно не строят социального жилья, а потому и очередь на его получение лишь растет.

Выход чиновники начали искать только после того, как история южноуральцев была предана огласке. Варненцев посетили представитель администрации района и прокуратуры. Но предложение, озвученное ими, повергло семью в шок. Чиновники решили устроить 56-летнюю женщину в дом престарелых, а ее сына – в дом инвалидов.

Разлучаться семейство на согласно, и намерено продолжить борьбу за получение пригодного для обитания жилища.

Челябинск, Виктор Елисеев

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