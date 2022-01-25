Суд потребовал отремонтировать дорогу в Курчатовском районе Челябинска

Суд обязал мэрию Челябинска провести ремонт городской дороги.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска по коллективному обращению жителей улиц Городской и Шершневской совместно с сотрудниками ГИБДД провело проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
В ходе проверки комиссия обнаружила дефекты покрытия проезжей части в виде просадок, трещин и выбоин.
Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Челябинска и комитету дорожного хозяйства города об устранении нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения.
Решением Советского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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