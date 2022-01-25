Десятки фирм в России делали сливочное масло из ничего

Южный Урал вошел в число регионов, где умеют «производить» сливочное масло из ничего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, при анализе производства и обращения сливочного масла, топленого масла и молочного жира за 2021 год ведомство обнаружило 37 предприятий, в том числе расположенных на территории Южного Урала, которые либо вообще не получили за весь 2021 год никакого сырья, из которого теоретически можно изготовить эти продукты, либо весь объем этого сырья получили нелегально.

В ходе этого же анализа выявлено еще 39 предприятий, которые за весь 2021 год получили сырья суммарно по весу в 2-1000 раз меньше, чем вес партий сливочного масла, топленого масла и молочного жира, «произведенных» и выпущенных в обращение этими предприятиями. Причем, в надзорном ведомстве отмечают, что обычно сырьем для изготовления этих продуктов являются молоко, сухое молоко или сливки, в которых концентрация молочного жира в разы меньше, чем в этих продуктах.

Распределение таких предприятий по России очень неравномерно.

Такие площадки выявлены только в 25 субъектах Российской Федерации: Брянская и Воронежская области, Москва, Санкт-Петербург, Ивановская, Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская области, Республика Коми, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская области, Ставрополье, Тюменская, Челябинская и Ярославская области.

Об этом проинформированы Союзмолоко и Молочный Союз России, готовятся запросы объяснений происшедшего у предприятий, региональных ветеринарных служб, а по результатам рассмотрения ответов на эти запросы будут направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы и региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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