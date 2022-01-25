В Челябинске в магазине одежды поймали вуайериста

Челябинец подглядывал за переодевавшимися девушками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», мужчина вызвал подозрения у продавцов одного из сетевых магазинов одежды, расположенных в здании по улице Дарвина.

Сотрудники вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала челябинца. Выяснилось, что он вооружился несколькими видеокамерами, в том числе скрытыми. При помощи этой аппаратуры мужчина подглядывал за девушками в примерочной и производил съемку.

Задержанного передали полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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