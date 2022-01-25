«Для веселой, активной компании»: в Челябинской области продают бомбоубежище

В Челябинской области продают бомбоубежище, расположенное недалеко от Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бункер площадью 1 тысяча 300 квадратных метров находится в Агаповском районе, в поселке Первомайский, в 30 километрах от Магнитогорска. Объявление о продаже объекта опубликовали в социальных сетях.

«Бункер (бомбоубежище) является защитным сооружением, для защиты людей от губительного воздействия стихий и техногенных катастроф, ядерных взрывов, артиллерийских обстрелов, химической атаки и биологического оружия», – пишут авторы объявления.

По словам продавца, объект имеет удобное логистическое расположение. Нежилое помещение, расположенное на глубине 5 метров под землей, снабжено электричеством, водопроводом и отоплением, оборудовано вентиляционными шахтами.

В мирное время объект предлагают использовать под склад, овощехранилище, ферму для разведения улиток или грибов, а также для досуговых мероприятий и квестов. «Квест – идеальный вариант для корпоратива в веселой, активной компании», – завлекают потенциальных покупателей собственники.

Помещение владельцы готовы уступить за 5,5 миллионов рублей. Объявление впервые было опубликовано в ноябре 2021 года. Последнее обновление датируется 19 января сего года.

Пользователей соцсетей, обсуждая «лот», интересуются, каким образом в собственности частного лица мог оказаться бывший режимный объект.

Челябинск, Виктор Елисеев

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